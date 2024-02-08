Стали известны планы «Торонто» на Спенсера Динвидди сразу после обмена

«Торонто Рэпторс» планирует расстаться с недавно полученным в результате обмена разыгрывающим Спенсером Динвидди. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер Шэмс Чарания.

По словам журналиста, это будет сделано, чтобы не выплачивать игроку бонус в размере $ 1,5 млн за количество проведённых матчей в сезоне.

Напомним, Динвидди присоединился к «Торонто» в результате сделки, по итогам которой «Бруклин» получил Денниса Шрёдера и Таддеуса Янга. «Рэпторс» также получили Денниса Смита-младшего.

Ожидается, что на рынке выкупленных игроков на Спенсера будут претендовать несколько команд зоны плей-офф.

В этом сезоне НБА Динвидди принял участие в 48 матчах, в которых в среднем набирал 12,6 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал шесть передач.