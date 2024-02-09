«Не позволяй мне поверить лжи сатаны». Дочь Майкла Джордана обратилась к Богу

Жасмин Джордан, дочь Майкла Джордана, опубликовала в своих социальных сетях обращение к Богу, попросив сил и наставления.

«Иногда мы забываем, насколько мы счастливы. У меня есть горячая вода, у меня есть еда, я всё ещё могу позволить себе яйца, на моей кровати чистые простыни, у меня есть семья и друзья, которые меня любят, и сегодня я проснулась в здравом уме. Если это не благословение, то я не знаю, что это.

Боже, не позволяй мне поверить лжи сатаны о том, что мои действия не имеют значения. Я знаю, ты видишь мою любовь и доброту. Я живу не ради мирского признания, а ради твоего. Помоги мне не отказываться от добрых дел, даже когда я чувствую себя невидимой и недооцененной. Во имя Иисуса, аминь», — написала Жасмин Джордан.

28-летняя Жасмин Джордан является успешной бизнесвумен, её личное состояние оценивается примерно в 2 миллиона $.