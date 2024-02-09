Вдова Брайанта жёстко высказалась на церемонии открытия статуи в честь Коби

Ванесса Брайант высказалась о статуе, которую установили в честь её погибшего супруга и легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта возле арены «Лейкерс». Поза для монумента была взята из игры с «Торонто Рэпторс» (122:104) 22 января 2006 года, в которой Коби набрал 81 очко, что является вторым лучшим результатом в истории лиги.

Фото: Кадр из трансляции

«Для протокола. Коби сам выбрал позу, которую вы сейчас видите. Так что если у кого-то есть какие-либо проблемы, то и чёрт с ними», — сказала Ванесса на пресс-конференции.

Также Ванесса выразила благодарность всем следившим за церемонией:

«Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы пришли сюда и проявили свою любовь и поддержку к Коби и нашей семье. Я благодарна всем фанатам, в том числе тем, кто смотрит и поддерживает из дома».

Позже в честь Коби будут установлены ещё две статуи.