Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Альба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вдова Брайанта жёстко высказалась на церемонии открытия статуи в честь Коби

Вдова Брайанта жёстко высказалась на церемонии открытия статуи в честь Коби
Аудио-версия:
Комментарии

Ванесса Брайант высказалась о статуе, которую установили в честь её погибшего супруга и легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта возле арены «Лейкерс». Поза для монумента была взята из игры с «Торонто Рэпторс» (122:104) 22 января 2006 года, в которой Коби набрал 81 очко, что является вторым лучшим результатом в истории лиги.

Фото: Кадр из трансляции

«Для протокола. Коби сам выбрал позу, которую вы сейчас видите. Так что если у кого-то есть какие-либо проблемы, то и чёрт с ними», — сказала Ванесса на пресс-конференции.

Также Ванесса выразила благодарность всем следившим за церемонией:

«Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы пришли сюда и проявили свою любовь и поддержку к Коби и нашей семье. Я благодарна всем фанатам, в том числе тем, кто смотрит и поддерживает из дома».

Позже в честь Коби будут установлены ещё две статуи.

Материалы по теме
«Лейкерс» обидно проиграли «Денверу» в день открытия статуи Коби Брайанта
«Лейкерс» обидно проиграли «Денверу» в день открытия статуи Коби Брайанта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android