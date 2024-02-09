Гомельский назвал второго по силе атакующего защитника в НБА вслед за Майклом Джорданом

Популярный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказал мнение, что легендарный баскетболист Оскар Робертсон занимает второе место в списке атакующих защитников в истории Национальной баскетбольной ассоциации вслед за прославленным игроком Майклом Джорданом.

«Великий игрок. Я считаю, что среди атакующих защитников в истории НБА он занимает второе место после Майкла Джордана, но выше, чем Коби Брайант», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

Оскар Робертсон – чемпион НБА 1971 года. В 1961 году признавался новичком года. В 1964-м получил приз самому ценному игроку лиги. 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

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