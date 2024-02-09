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Инсайдер: в «Далласе» хотели избавиться от Гранта Уильямса, он раздражал многих

Инсайдер: в «Далласе» хотели избавиться от Гранта Уильямса, он раздражал многих
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Инсайдер ESPN Тим Макмэн поделился мнением об обмене тяжёлого форварда Гранта Уильямса из «Даллас Маверикс» в «Шарлотт Хорнетс».

«Тот факт, что «Мэверикс» в своё время отдали за Гранта Уильямса право обмена пиками, а затем избавились от него, когда появилась возможность, говорит о том, что они были твёрдо намерены избавиться от него.

Они хотели не только усилить состав Пи Джей Вашингтоном, но и избавиться от Гранта Уильямса. Он раздражал многих в команде. Кстати, он сменил кроссовки Луки Дончича на именные кроссовки Джейсона Тейтума», — рассказал Макмэн в подкасте ESPN.

Уильямс стал игроком «Хорнетс» в результате обмена, при котором Пи Джей Вашингтон перешёл в «Даллас Маверикс». «Хорнетс» получили также Сета Карри и пик первого раунда 2027 года (защищённый в топ-2). «Даллас», в свою очередь, получит два пика второго раунда.

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