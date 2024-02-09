«У них есть шанс играть в финале НБА». Кто лучше всех проявил себя в дедлайн обменов?

Вчера в Национальной баскетбольной ассоциации был последний день, когда можно было обменивать игроков по ходу сезона-2023/2024. Теперь клубы НБА могут подписывать лишь отчисленных баскетболистов или свободных агентов. Так кто же усилился перед дедлайном обменов? За кем придётся теперь пристальнее следить в лучшей баскетбольной лиге мира? Объясняем.

«Даллас Маверикс»

Клуб из Техаса построил свою команду вокруг Луки Дончича и Кайри Ирвинга, но в первый год нахождения двух лидеров в команде не смог окружить их достойными ролевиками. «Даллас» быстро понял, что летний переход Гранта Уильямса был скорее ошибкой, нежели правильным решением. Так как Уильямс в нынешнем сезоне запомнился парой стычек с соперниками, а не своей убедительной игрой.

Поэтому «Маверикс» решили получить тяжёлого форварда Пи Джей Вашингтона из «Шарлотт Хорнетс». За него, помимо Уильямса, пришлось добавить Сета Карри и пик первого раунда 2027 года (защищённый в топ-2). Довольно неплохая сделка для техасцев в теории, учитывая тот факт, что Вашингтон в среднем по сезону набирает на порядок больше очков, чем Уильямс — 13,6 против 8,1. Также Пи Джей сильнее в других игровых аспектах — 5,3 подбора против 3,6; 2,2 результативной передачи против 1,7.

Помимо этого, «Далласу» удалось получить центрового Дэниела Гэффорда из «Вашингтон Уизардс». За игрока пришлось отдать Ричауна Холмса и самый низкий пик первого раунда – 2024, который ранее выменяли у «Оклахомы». При этом Гэффорду всего лишь 25 лет, но игрок уже выделяется своей защитой, которую продемонстрировал в полумёртвом «Вашингтоне», и показывает лучшую результативность за пять сезонов в НБА — 10,9 очка в среднем за матч. В общем, «Даллас» окружил Дончича и Ирвинга качественными игроками — теперь остаётся сыграться и продолжать усердно трудиться, чтобы иметь шансы на победу в чемпионате.

«Филадельфия Сиксерс»

Генеральный менеджер «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори всегда славился своими расчётливыми и качественными действиями на рынке свободных агентов или перед дедлайном на обмены. И теперь Мори вновь показал свой авторитет в лиге. «Сиксерс» удалось забрать лакомый кусочек пирога из «Индианы Пэйсерс» — Бадди Хилда, за которым следили многие претенденты на чемпионство, а достался он только «Филе». Клуб из Пенсильвании направил в обратном направлении Маркуса Морриса, Фуркана Коркмаза и три пика второго раунда. Два игрока дальней части скамейки и три пика — превосходная цена за Бадди, который является отличной опцией в нападении.

«Индиана» хотела избавиться от Хилда, потому что у атакующего защитника оставался последний год по контракту, а переподписывать его клуб, видимо, не желал. Однако решение отдать Бадди именно в «Филадельфию», которая является одним из главных претендентов на высокие позиции на Востоке, весьма сомнительный вариант. Даже тот факт, что «Филадельфия» обменяла Патрика Беверли в «Милуоки Бакс» на Кэмерона Пэйна не сильно ослабил их. В итоге Дэрил Мори вновь сработал на ура и усилил команду, когда ей это действительно было необходимо. Сейчас «Сиксерс» испытывают проблемы после травмы Джоэла Эмбиида, но Хилд должен помочь «Филадельфии» держаться на плаву и надеяться на скорейшее выздоровление действующего MVP.

«Нью-Йорк Никс»

Клуб, которым руководит Том Тибодо, недавно уже провернул довольно громкий обмен, получив О Джи Ануноби, Малачи Флинна и Прешеса Ачиуву. После этого «Нью-Йорк» провёл 20 матчей в регулярном чемпионате, уступив лишь в четырёх из них. Команда буквально преобразилась и выглядела великолепно до тех пор, пока её не накрыла лавина травм. Но это не отменяет того факта, что «Никс» отлично поработали на рынке обменов и усилились нужными игроками. Перед дедлайном клуб не сидел без дела и изучал возможные варианты привлечения качественных баскетболистов.

И такой вариант появился! Руководство «Нью-Йорка» положило глаз на форварда «Детройт Пистонс» Бояна Богдановича, который на протяжении двух последних сезонов является одним из лучших бомбардиров команды. Что самое главное — «Никс» удалось не переплатить в этом обмене. Клуб отдал Квентина Гримса, Малачи Флина и Эвана Фурнье, который в нынешнем сезоне сыграл всего три матча за «Нью-Йорк».

Помимо прочего, «Детройт» отдал Алека Бёркса, неплохо себя показывающего в сезоне-2023/2024 — 12,6 очка, 2,6 подбора и 1,6 результативной передачи в среднем за матч. В общем, один из лидеров Восточной конференции получил не только более-менее равноценную замену Гримсу, но ещё и забрал Богдановича! Данный трейд не мог обойти внимание общественности, высказался легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон.

Мэджик Джонсон пятикратный чемпион НБА, член Зала славы баскетбола «Учитывая, что «Никс» приобрели Бояна Богдановича и Алека Бёркса, я думаю, у них есть реальный шанс играть не только в финале Восточной конференции, но и в финале НБА!»

В НБА произошло множество интересных обменов в разные клубы лиги. Но лишь «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Чикаго Буллз» и «Майами Хит» никого не приобрели и не отдали. Регулярный чемпионат продолжается, поэтому будет ещё интереснее посмотреть за теми, кто в итоге окажется в выигрыше от действий в дедлайн обменов. Следите за НБА с нами — на «Чемпионате».