Шакил О'Нил назвал своё единственное желание после установки статуи в честь Коби Брайанта

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне телеведущий Шакил О'Нил рассказал о своём желании, которое возникло после установки статуи в честь его бывшего партнёра по «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. Напомним, Брайант погиб в январе 2020 года в результате крушения вертолёта.

«Если бы я мог загадать одно желание, я бы хотел, чтобы мы поговорили с Коби прямо сейчас», — сказал О'Нил в эфире TNT.

Статуя, представленная 8 февраля, является первой из трёх, что установят в память о Брайанте. Оставшиеся две откроют позже. Дата пока обсуждается. Отметим, что дата церемонии выбрана неспроста — 08.02.2024. Все цифры связаны с игровыми номерами баскетболиста и номером его дочери Джианны, погибшей вместе с ним в вертолёте.