Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Альба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил назвал своё единственное желание после установки статуи в честь Коби Брайанта

Шакил О'Нил назвал своё единственное желание после установки статуи в честь Коби Брайанта
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне телеведущий Шакил О'Нил рассказал о своём желании, которое возникло после установки статуи в честь его бывшего партнёра по «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. Напомним, Брайант погиб в январе 2020 года в результате крушения вертолёта.

«Если бы я мог загадать одно желание, я бы хотел, чтобы мы поговорили с Коби прямо сейчас», — сказал О'Нил в эфире TNT.

Статуя, представленная 8 февраля, является первой из трёх, что установят в память о Брайанте. Оставшиеся две откроют позже. Дата пока обсуждается. Отметим, что дата церемонии выбрана неспроста — 08.02.2024. Все цифры связаны с игровыми номерами баскетболиста и номером его дочери Джианны, погибшей вместе с ним в вертолёте.

Материалы по теме
Фото
Вдова и дочери Коби Брайанта сделали семейное фото на фоне его новой статуи
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android