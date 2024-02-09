Источник назвал трёх кандидатов на роль третьей звезды в «Лос-Анджелес Лейкерс»

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» намерено потратить имеющиеся у них активы на приобретение третьего звёздного баскетболиста в ближайшее межсезонье и определило круг кандидатов, сообщает The Athletic.

По информации источника, «Лейкерс» планируют использовать три имеющихся у них пика первого раунда, которые будут доступны этим летом (2031, 2029, а также 2024 или 2025, в зависимости от того, какой пик выберут «Пеликанс» в рамках сделки по обмену Энтони Дэвиса в 2019 году), чтобы попытаться заполучить ещё одного звёздного баскетболиста.

Как сообщается, согласно источникам в команде и лиге, тремя потенциальными трансферными целями клуба являются Донован Митчелл, Трей Янг и Кайри Ирвинг.

Напомним, перед февральским дедлайном НБА «Лейкерс» не провели ни одного обмена.