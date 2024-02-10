Спенсер Динвидди планирует подписать контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»

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Разыгрывающий Спенсер Динвидди намерен заключить соглашение с командой «Лос-Анджелес Лейкерс», когда покинет рынок отказов. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации источника, «Лейкерс» были среди нескольких команд уровня плей-офф, которые серьёзно заинтересованы в игроке. Например, «Даллас Маверикс» также хотел заполучить Динвидди.

Напомним, ранее баскетболист перешёл в «Торонто Рэпторс» из команды «Бруклин Нетс» в результате обмена. Позже канадский клуб отчислил разыгрывающего, чтобы не выплачивать игроку бонус в размере $ 1,5 млн за количество проведённых матчей в сезоне.

В нынешнем сезоне НБА Спенсер Динвидди принял участие в 48 матчах, набирая в среднем за игру 12,6 очка, совершая 3,3 подбора и отдавая шесть результативных передач.