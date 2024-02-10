В «Лейкерс» меняется расстановка сил. Неужели это уже не команда Леброна Джеймса?

В далёком 2003 году Леброн Джеймс приходил в НБА в статусе франчайзера. Игрока, вокруг которого должен был строиться «Кливленд». Игрока, который должен привести франшизу к её первому чемпионству. Он оставался таковым на протяжении 11 лет с перерывом на «Майами», где ситуация обстояла похожим образом. И теперь можно с уверенностью сказать: «Кавальерс» были командой Леброна. «Хит» были командой Леброна. Ну а что «Лейкерс»?

Здесь всё не так однозначно.

Траектория развития «Лос-Анджелеса» изменилась по сравнению с тем, что было пять лет назад. Правильнее будет сказать, что представление, имевшееся за закрытыми дверями ещё тогда, наконец-то воплотилось в реальность. Прямо на наших глазах в стане жёлто-фиолетовых меняется расстановка сил. И теперь «Лейкерс» — уже не команда Леброна. Они потихоньку становятся командой Энтони Дэвиса.

Хочется сразу пояснить: с точки зрения популярности, авторитета и статуса с Джеймсом не сравнится никто. И не только в «Лос-Анджелесе», а вообще во всей лиге. Ни Стефен Карри, ни Кевин Дюрант, ни кто-либо ещё не является настолько влиятельным, насколько Леброн. Именно поэтому он выйдет в стартовой пятёрке Матча звёзд в свои 39 лет. Именно поэтому он получает $ 47,6 млн в год. Ведь Брон — не просто великий игрок. Он знаменитость, бренд, миллиардер, в конце концов. Но в данном материале речь пойдёт не об этом, а о баскетболе. Об игровой составляющей, где Джеймс уже отдал бразды правления Дэвису, от которого в нынешнем сезоне выступление «Лейкерс» зависит куда больше.

Все статистические показатели актуальны до начала игрового дня — 10 февраля 2024 года.

Понятно, что на своей половине площадки Эй Ди оказывает колоссальное влияние — не зря же он входит в пятёрку главных претендентов на награду DPOY. Но теперь и нападение «Лос-Анджелеса» строится через Дэвиса не меньше, чем через Леброна. И это при том, что основным болл-хэндлером команды всё-таки остаётся второй. Чтобы продемонстрировать, что это действительно так, мы обратимся к продвинутым статистическим метрикам. Начнём с процента задействования (USG%), который определяет долю от всех действий, пришедшихся на игрока, когда тот находился на паркете. На данный момент USG% Леброна составляет 29,3%. Довольно высокий показатель, но только не по меркам Джеймса, для которого этот результат является вторым худшим в карьере (после дебютного года). По сравнению с предыдущим сезоном тут наблюдается снижение в значительные 4%.

Win Shares («доли побед») — сложный параметр, который измеряет вклад игрока в выигранный матч. Одна «доля победы» приравнивается к одной трети командной победы. То есть если команда выиграет 60 матчей за сезон, то между её игроками будут распределены 180 Win Shares. Так вот, в этом году Джеймс имеет 4,6 WS: 2,6 в нападении и 2,0 в обороне. То есть примерно четыре-пять побед произошли благодаря ему. Это является худшим результатом игрока за все 21 сезон в НБА. Если брать только заход в «Лейкерс», то в чемпионском 2020 году Брон имел 9,8 WS — 6,2 в нападении и 3,6 в обороне. Разница очевидна. Теперь в пересчёте на 48 минут (WS/48) на него приходится всего 0,135 WS — меньше было только в дебютном сезоне в «Кливленде». А вот Энтони Дэвис имеет суммарные 7,6 WS. Год назад он уже опередил Джеймса по этому показателю (9,0 против 5,6), а сейчас показывает почти такой же WS/48, что был у того в 2020-м.

Леброн Джеймс, Энтони Дэвис (слева) и Дарвин Хэм (справа), сезон-2023/2024 Фото: Al Bello/Getty Images

Другой продвинутый показатель, который у Леброна хромает — это VORP (Value Over Replacement). Эта метрика учитывает все традиционные показатели баскетболиста и определяет, сколько очков на 100 командных владений он помог набрать. Полученная цифра соотносится с уровнем игрока замены, который в НБА взят за «-2». Сейчас Джеймс находится на отметке в «+3,2» — персонально для него это, опять же, второй результат с конца. Ну а Дэвис во второй раз за пять лет сравнялся со звёздным одноклубником по VORP (в прошлом году у обоих было «+4»).

Ещё немного о командной статистике. «Лейкерс» имеют худший атакующий рейтинг именно тогда, когда Дэвис не находится на площадке. Без него «Лос-Анджелес» набирает всего 106,8 очка на 100 владений. С Эй Ди на паркете эта цифра вырастает до 115,4 очка, что, опять же, является лучшим результатом в команде. У Леброна эти показатели составляют 108,2 и 114,7 очка, что гарантирует ему только третье место (после Д’Анджело Расселла). Так, с игровой точки зрения «Лос-Анджелес» не является командой Леброна ещё, наверное, с прошлогоднего плей-офф. Однако внутри «Лейкерс» понимание и ожидание того, что лидером команды будет именно Дэвис, существует уже давным-давно. Чего уж там, сам Брон говорил об этом на протяжении последних нескольких лет.

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, сезон-2023/2024 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В 2020-м Джеймс и Эй Ди стали первым дуэтом одноклубников, в котором обоим игрокам удалось в среднем набирать по более чем 25 очков при 50% с игры в плей-офф. Но среди их напарников по команде были те, кто тогда называл лучшим игроком в лиге не Леброна, а именно Дэвиса. И когда последнего спросили об этом, он ответил: «Мне надо выиграть ещё пару чемпионатов, пару MVP, получить именную модель кроссовок и тогда… Всё это придёт со временем. Леброн говорит мне: «Это твоя команда. Это твоё время». Типа: «Я в порядке. Если я сегодня уйду на пенсию, я буду в порядке».

А вот самая свежая цитата Леброна, датированная октябрём 2023 года: «Он — лицо франшизы. Все эти номера, выведенные из обращения, все великие игроки, которые выступали на этой арене… Эй Ди — один из них».

И если бы в руководстве не разделяли этого мнения, то избавились бы от Дэвиса ещё до того, как выдать ему продление на три года и максимум $ 186 млн. «Большой» останется в команде как минимум до 2027 года и совсем скоро будет её первой звездой. Прости, Леброн. Хотя при всём уважении сам Джеймс и не должен считаться ключевым игроком в свои-то 39 лет. Каким бы великим он ни был, он не может всерьёз считаться франчайзером и уже неспособен в одиночку тащить команду в отсутствие Дэвиса.

Но даже если тот остаётся здоров, изматывать его в регулярке в ущерб плей-офф совсем не хочется. Именно поэтому в «Лос-Анджелесе» всеми силами пытаются найти третью звезду, которая в обозримом будущем станет второй. Клубу нужен кто-то третий, кто готов сделать шаг вперёд и подстраховать команду, гарантировав ей реальные шансы на чемпионство. И чем раньше в руководстве найдут подходящего кандидата на эту роль, тем больше будет вероятность, что пятый титул Леброна будет завоёван именно с «Лейкерс».