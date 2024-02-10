Дисквалифицированный из-за кокаина Курбанов появится в заявке ЦСКА на матч с «Пармой»

Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов, отбывший трёхмесячную дисквалификацию из-за нахождения в крови следов кокаина, появится в заявке команды на предстоящий матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Эта встреча состоится завтра, 11 февраля. Матч пройдёт на арене «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 по московскому времени. Как сообщает пресс-служба «Пармы», все билеты на встречу проданы.

Напомним, Никита Курбанов осенью прошлого года объявил о приостановке карьеры по личным причинам. Позже стало известно, что форвард отбывал трёхмесячную дисквалификацию после нахождения в его крови следов кокаина.