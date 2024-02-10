Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дисквалифицированный из-за кокаина Курбанов появится в заявке ЦСКА на матч с «Пармой»

Дисквалифицированный из-за кокаина Курбанов появится в заявке ЦСКА на матч с «Пармой»
Комментарии

Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов, отбывший трёхмесячную дисквалификацию из-за нахождения в крови следов кокаина, появится в заявке команды на предстоящий матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Эта встреча состоится завтра, 11 февраля. Матч пройдёт на арене «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 по московскому времени. Как сообщает пресс-служба «Пармы», все билеты на встречу проданы.

Напомним, Никита Курбанов осенью прошлого года объявил о приостановке карьеры по личным причинам. Позже стало известно, что форвард отбывал трёхмесячную дисквалификацию после нахождения в его крови следов кокаина.

Материалы по теме
Легенда ЦСКА получил скандальную дисквалификацию. Вспоминаем, как Курбанов стал «иконой»
Легенда ЦСКА получил скандальную дисквалификацию. Вспоминаем, как Курбанов стал «иконой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android