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Стало известно, когда Спенсер Динвидди может дебютировать за «Лейкерс»

Стало известно, когда Спенсер Динвидди может дебютировать за «Лейкерс»
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30-летний разыгрывающий Спенсер Динвидди может дебютировать за «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Детройт Пистонс». Об этом сообщает журналист Дэйв Макменамин в социальной сети Х (бывший Twitter).

Встреча состоится в среду, 14 февраля. Матч пройдёт на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 6:30 по московскому времени.

Также сообщается, что игрок подпишет контракт с «Лейкерс» сегодня, 11 февраля, а завтра проведёт тренировку. Ранее стало известно, что Спенсер Динвидди намерен заключить соглашение с командой из Лос-Анджелеса, когда покинет рынок отказов. «Даллас Маверикс» также были заинтересованы в разыгрывающем.

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