Президент «Пармы» рассказал, какой должна быть команда на втором этапе Единой лиги

Президент «Пармы» Сергей Богуславский поделился ожиданиями от выступления команды на втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Конечно, никто не планирует проиграть 10 матчей и получить удовольствие от этого. Естественно, что если мы попали в топ-6, то мы попали туда для того, чтобы бороться. На первом этапе мы «Локомотив» дважды обыграли, ЦСКА и УНИКС обыграли по разу. С «Зенитом» зашли в овертайм, и с «Енисеем» у нас 1-1 в сезонной серии. Это означает, что мы можем одержать победу в каждом из предстоящих матчей.

Понятно, что сейчас соперники будут относиться к нам максимально серьёзно. Особенно после того, как в первом круге потерпели от нас поражение. Нам надо быть к этому готовыми и не быть мальчиками для битья. Мы должны выглядеть серьёзно и бороться за победу в каждом из матчей. Это возможно, а жизнь покажет, как будет», — сказал Богуславский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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