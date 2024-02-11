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Президент «Пармы» рассказал, какой должна быть команда на втором этапе Единой лиги

Президент «Пармы» рассказал, какой должна быть команда на втором этапе Единой лиги
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Президент «Пармы» Сергей Богуславский поделился ожиданиями от выступления команды на втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Конечно, никто не планирует проиграть 10 матчей и получить удовольствие от этого. Естественно, что если мы попали в топ-6, то мы попали туда для того, чтобы бороться. На первом этапе мы «Локомотив» дважды обыграли, ЦСКА и УНИКС обыграли по разу. С «Зенитом» зашли в овертайм, и с «Енисеем» у нас 1-1 в сезонной серии. Это означает, что мы можем одержать победу в каждом из предстоящих матчей.

Понятно, что сейчас соперники будут относиться к нам максимально серьёзно. Особенно после того, как в первом круге потерпели от нас поражение. Нам надо быть к этому готовыми и не быть мальчиками для битья. Мы должны выглядеть серьёзно и бороться за победу в каждом из матчей. Это возможно, а жизнь покажет, как будет», — сказал Богуславский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Полное интервью президента пермской команды читайте на «Чемпионате».

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