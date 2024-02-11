Легионер «Пари НН» Шеферд рассказал, что ему не нравится в России

Американский разыгрывающий команды «Пари Нижний Новгород» Кейси Шеферд ответил на вопрос, что ему не нравится в России.

«Что мне не нравится — это холод. Но я знал об этом заранее, не проблема. Пришлось купить себе зимние ботинки. Тут не так много солнца. Легко быть счастливым, когда видишь солнце. Когда не видишь, настроение сразу падает.

Иногда, когда я хожу в магазин, разговариваю с людьми, которые там работают, говорю им: «Привет, как дела?», они в ответ молчат. Не понимаю, я спросил, как твои дела, а они молчат», — приводит слова Шеферда пресс-служба нижегородского клуба.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Кейси Шеферд принял участие в 10 матчах за «Пари НН», в среднем набирая 15,7 очка за игру, совершая 3,4 подбора и отдавая 4,6 результативной передачи.