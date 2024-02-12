Назван клуб, который может сделать «Далласу» щедрое предложение по Луке Дончичу

«Нью-Йорк Никс» может сделать предложение «Даллас Маверикс» по 24-летнему разыгрывающему Луке Дончичу. Об этом у себя в социальных сетях сообщил журналист Эдди Прести со ссылкой на инсайдера Яна Бегли.

Сообщается, что предложение может последовать в том случае, если «Даллас» неудачно выступит в плей-офф и Дончич окажется разочарованным в команде. По сведениям источника, «Никс» могут сделать щедрое предложение в виде семи драфт-пиков первого раунда и трёх игроков.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич к настоящему моменту сыграл в 45 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем приносил своей команде 34,5 очка, 8,8 подбора и 9,4 передачи. «Маверикс» сейчас занимают восьмое место в турнирной таблице лиги на Востоке.

Дончич подарил игрокам и тренерам «Далласа» электровелосипеды: