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Единая лига назвала последнего участника конкурса данков на Матче всех звёзд

Единая лига назвала последнего участника конкурса данков на Матче всех звёзд
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала всех участников данк-контеста на предстоящем Матче звёзд. Четвёртым баскетболистом, который выступит на спортивно-развлекательном мероприятии, станет 28-летний лёгкий форвард красноярского «Енисея» Евгений Белянков.

Таким образом, в конкурсе по броскам сверху участие примут форвард «Пармы» Би Джей Джонсон, форвард «Автодора» Брандон Гаррет и форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл.

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль заменит Велимира Перасовича (УНИКС) из-за состояния здоровья последнего.

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