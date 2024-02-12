Единая лига назвала последнего участника конкурса данков на Матче всех звёзд

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала всех участников данк-контеста на предстоящем Матче звёзд. Четвёртым баскетболистом, который выступит на спортивно-развлекательном мероприятии, станет 28-летний лёгкий форвард красноярского «Енисея» Евгений Белянков.

Таким образом, в конкурсе по броскам сверху участие примут форвард «Пармы» Би Джей Джонсон, форвард «Автодора» Брандон Гаррет и форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл.

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль заменит Велимира Перасовича (УНИКС) из-за состояния здоровья последнего.