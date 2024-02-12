Стив Керр прилетел в Сербию на похороны помощника Милоевича

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прилетел в Сербию на похороны своего помощника Деяна Милоевича, о кончине которого стало известно в середине января, сообщает Eurohoops.

Напомним, Милоевичу стало плохо во время командного ужина перед матчем «Голден Стэйт» и «Юты», после чего его госпитализировали. Позднее стало известно, что у сербского специалиста произошёл сердечный приступ, ему была сделана операция, однако спасти его не удалось, он скончался в возрасте 46 лет.

Милоевич выступал на позиции тяжёлого форварда. В 1998 году в составе югославской сборной стал победителем молодёжного чемпионата Европы в Италии. В 2001-м ему удалось повторить успех, но уже со взрослой сборной Сербии и Черногории. На клубном уровне выступал за «Будучность», «Партизан», «Валенсию» и «Галатасарай».