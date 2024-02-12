Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр прилетел в Сербию на похороны помощника Милоевича

Стив Керр прилетел в Сербию на похороны помощника Милоевича
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прилетел в Сербию на похороны своего помощника Деяна Милоевича, о кончине которого стало известно в середине января, сообщает Eurohoops.

Напомним, Милоевичу стало плохо во время командного ужина перед матчем «Голден Стэйт» и «Юты», после чего его госпитализировали. Позднее стало известно, что у сербского специалиста произошёл сердечный приступ, ему была сделана операция, однако спасти его не удалось, он скончался в возрасте 46 лет.

Милоевич выступал на позиции тяжёлого форварда. В 1998 году в составе югославской сборной стал победителем молодёжного чемпионата Европы в Италии. В 2001-м ему удалось повторить успех, но уже со взрослой сборной Сербии и Черногории. На клубном уровне выступал за «Будучность», «Партизан», «Валенсию» и «Галатасарай».

Материалы по теме
Ассистент Стива Керра Деян Милоевич скончался. Рассказываем про великую карьеру серба
Ассистент Стива Керра Деян Милоевич скончался. Рассказываем про великую карьеру серба
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android