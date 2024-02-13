Ирвинг: Карри, я люблю тебя, но ставлю на Ионеску

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кайри Ирвинг высказался о предстоящей дуэли дальних бросков между лидером «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри и игроком женской команды «Нью-Йорк Либерти» Сабриной Ионеску.

«Два потрясающих снайпера. Я ставлю на Сабрину. Пусть Стеф не обижается, я люблю тебя, бро, но рекорд принадлежит Сабрине, она готова защитить свой титул», – приводит слова Ирвинга пресс-служба НБА.

Как сообщается, дуэль Карри и Ионеску состоится после конкурса трёхочковых бросков в рамках Матча звёзд. Карри и Ионеску будут соревноваться по стандартным правилам, но Стефен станет использовать мячи, которые применяются в Национальной баскетбольной ассоциации, а Сабрина будет бросать мячи, которыми играют в женской НБА.