Эван Фурнье: я очень рад, что смог наконец покинуть «Нью-Йорк Никс»

Новоиспечённый игрок «Детройт Пистонс» Эван Фурнье рассказал о своих ощущениях после перехода в новую команду.

«Я очень рад, что смог наконец покинуть «Нью-Йорк Никс». Я готов к новым возможностям и к работе в новом коллективе.

Мне пока сложно составить конкретное впечатление после пары тренировок, но могу сказать, что Монти Уильямс (тренер «Детройта». — Прим. «Чемпионата») внимателен к деталям и системно подходит к подготовке.

Что касается моего будущего… Я не знаю, посмотрим, как пойдёт сезон. Руководители «Пистонс» сказали мне, что хотели меня приобрести ещё пару лет назад», — заявил Фурнье в интервью репортёру Майку Кёртису.

Фурнье оказался в «Детройте» в результате обмена, совершённого 8 февраля. Француз выступал за «Нью-Йорк» с 2021 года, но в последнее время не получал должного игрового времени.