Спенсер Динвидди рассказал о том, почему решил перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс»

Новоиспечённый защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Спенсер Динвидди поделился причинами перехода в калифорнийскую команду и сравнил ментальность «озёрников» и «Даллас Маверикс».

«Я вижу в «Лейкерс» команду, в которой всё поставлено на кон. Они могут подняться на самый высокий уровень. Эти парни выиграли внутрисезонный турнир и последние несколько сезонов играют с серьёзными амбициями. Порой трудно поддерживать хорошую игру на протяжении всего сезона, но им удаётся в конце концов найти способы побеждать.

«Даллас» — как мама, которая утешает тебя, если тебя обидел хулиган в детстве. «Лейкерс» же — это твой папа, который призывает тебя отомстить этому парню. Понимаете разницу? Подход «Лос-Анджелеса» мне сейчас показался наиболее полезным для меня лично прямо сейчас», — приводит слова Динвидди ESPN.

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