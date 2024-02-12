Новичок «Лейкерс» — надежда клуба. Поклонник Коби приведёт банду Леброна к перстням в НБА

Несколько дней назад закрылось окно в Национальной баскетбольной ассоциации, когда клубы могли обмениваться игроками. «Лос-Анджелес Лейкерс» полностью сохранил свой изначальный состав, с которым команда начала регулярный чемпионат. Но, даже несмотря на это, в лиге существуют способы подписать новых игроков. Как «Лейкерс» получили разыгрывающего Спенсера Динвидди? Какой есть немыслимый пункт в контракте баскетболиста с клубом из Лос-Анджелеса? Попробуем разобраться здесь и сейчас.

Давайте сперва поговорим о том, кто такой Динвидди. Баскетболист родился в Лос-Анджелесе в 1993 году. Сразу же становится понятно, какая любимая команда у него в НБА. Так как в начале 2000-х «Лейкерс» выиграли три чемпионства кряду. Как думаете кто был кумиром для юного Спенсера в детстве? Естественно, легендарный Коби Брайант! А какой ещё был выбор у парня, выросшего в Лос-Анджелесе и играющего на позиции разыгрывающего и атакующего защитника? Само собой, никакого. Впоследствии Динвидди отдавал должное Коби, говоря, что он был всем для целого поколения детей из ЛА.

Нынешний сезон стал девятым для Динвидди в НБА. Разыгрывающий начинал в «Детройте», получая крайне мало игрового времени, но затем был обменян в «Бруклин», где стал одним из лучших игроков за последние несколько лет. В сезоне-2019/2020 Спенсер забрасывал в среднем 20,6 очка за матч. Затем карьера игрока понемногу пошла на спад после травмы, из-за которой он пропустил практически полный сезон-2020/2021. Впоследствии Динвидди был обменян в «Вашингтон» и «Даллас», где не добился особых успехов. Но затем вернулся в свой «Бруклин» и вновь начал показывать отличную статистику – 16,5 очка, 9,1 результативной передачи.

В дедлайн обменов «Бруклин» отправил Динвидди в «Торонто Рэпторс», получив взамен Денниса Шрёдера, буквально через несколько часов после сделки появились новости о том, что канадский клуб отчислил Спенсера из состава. Тем самым Динвидди мог подписать контракт с любой организацией, у которой было место в платёжке. «Лейкерс» сразу же обратили внимание на игрока. На последней игре «озёрников» Спенсер сидел на арене с Робом Пелинкой – генеральным менеджером клуба. То есть команда из Лос-Анджелеса сработала быстрее всех остальных и договорилась о подписании игрока, который, вероятно, на протяжении всей своей профессиональной карьеры мечтал оказаться в составе «Лейкерс».

Динвидди получит ровно $ 1 в качестве бонуса в случае, если «Лейкерс» станут чемпионами по ходу сезона-2023/2024. Зарплата игрока в клубе из Лос-Анджелеса составит $ 1 млн 554 тыс.

Что Динвидди может дать «Лейкерс»? Прежде всего речь о качественном разыгрывающем, который умеет заигрывать партнёров по команде. При этом Спенсер всегда славился своими атакующими действиями, набирая много очков. Нельзя не отметить тот факт, что 30-летний игрок уже играл за разные команды с четырьмя игроками нынешнего состава «Лейкерс»: Д’Анджело Расселом, Руи Хатимурой, Кристианом Вудом и Торином Принсом.

Динвидди не идеальный баскетболист – он слаб в защите и в исполнении трёхочковых бросков. Но когда выпадает шанс поиграть за такую организацию в НБА, нужно выкладываться на максимум. Сейчас же вдвойне важно заявить о себе и принести максимальную пользу, так как у «озёрников» не всё радужно с точки зрения игры в регулярном чемпионате. Правильные мысли озвучил лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс.

Леброн Джеймс четырёхкратный чемпион НБА, один из лучших баскетболистов в истории НБА «Динвидди — плеймейкер, ещё один игрок, который умеет работать с мячом, ещё один ветеран. Ветеран такого уровня всегда принесёт пользу. Он нам поможет. Посмотрим, что из этого выйдет».

В общем, «Лейкерс» получили ещё одного качественного игрока в свой состав. Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Остин Ривз, Д’Анджело Расселл, Торин Принс, Руи Хатимура, Кристиан Вуд и вдобавок к ним Спенсер Динвидди – чем вам не состав для взятия колец? К тому же, видимо, руководство клуба и Леброн доверяют нынешнему составу, иначе сразу полетели бы головы. Продолжаем смотреть за «Лейкерс», которые победили в четырёх из пяти последних игр регулярного чемпионата. При этом ждём расцвета клуба из Лос-Анджелеса в плей-офф!