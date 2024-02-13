Пашутин и Арсич станут помощниками Райковича и Паскуаля на Матче всех звёзд Единой лиги

Стали известны имена главных тренеров, которые присоединятся к командам Эмила Райковича и Хавьера Паскуаля на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ в качестве помощников. Как информирует пресс-служба лиги, Евгений Пашутин, возглавляющий «Парму», будет работать в команде Райковича, а Йовица Арсич из «Енисея» войдёт в команду Паскуаля.

Изначально главным тренером одной из команд должен был быть Велимир Перасович. Паскуаль заменил его, так как по состоянию здоровья главные тренер УНИКСа не сможет посетить матч.

Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги состоится 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что на спортивно-развлекательном мероприятии американский защитник ЦСКА Мело Тримбл заменит разыгрывающего «Зенита» Трента Фрейзера.