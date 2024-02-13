Динвидди выделил игрока «Лейкерс», повлиявшего на его решение перейти в команду

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Спенсер Динвидди высказался о своём решении перейти в калифорнийскую команду. Динвидди признался, что ценит поддержку бывшего товарища по «Даллас Маверикс» Кристиана Вуда, а также выделил роль лидера «озёрников» Леброна Джеймса.

«Признаюсь, Кристиан произвёл на меня впечатление, но я отдаю должное Брону», — сказал Динвидди во время пресс-конференции.

В следующем туре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» сыграют с клубом «Детройт Пистонс». Встреча состоится в Лос-Анджелесе 14 февраля и начнётся в 6:30 мск.

Спенсер в нынешнем сезоне в среднем за матч набирает 12,6 очка, совершает 3,3 подбора и отдаёт шесть результативных передач.