Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — МБА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, какую травму получил новичок «Майами» Терри Розир

Стало известно, какую травму получил новичок «Майами» Терри Розир
Комментарии

Разыгрывающий «Майами Хит» Терри Розир избежал серьёзных травм. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Шэмс Чарания. По его сведениям, у игрока диагностировано растяжение связок правого колена. Сообщается, что игрок будет проходить ежедневное обследование с целью определения его готовности вернуться на паркет.

Розир получил повреждение в недавнем матче регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс» (106:110). Игрок перешёл в «Майами» в конце января в результате обмена с «Шарлотт Хорнетс». За Терри «Хорнетс» получили разыгрывающего Кайла Лаури и защищённый драфт-пик первого раунда 2027 года.

В нынешнем сезоне НБА Розир в среднем за матч набирает 12,6 очка, совершает 4,5 подбора и отдаёт 5,6 передач.

Материалы по теме
Видимо, «Майами» сработал на отлично. Лучший снайпер худшей команды усилит финалистов НБА?
Видимо, «Майами» сработал на отлично. Лучший снайпер худшей команды усилит финалистов НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android