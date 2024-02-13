Стало известно, какую травму получил новичок «Майами» Терри Розир

Разыгрывающий «Майами Хит» Терри Розир избежал серьёзных травм. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Шэмс Чарания. По его сведениям, у игрока диагностировано растяжение связок правого колена. Сообщается, что игрок будет проходить ежедневное обследование с целью определения его готовности вернуться на паркет.

Розир получил повреждение в недавнем матче регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс» (106:110). Игрок перешёл в «Майами» в конце января в результате обмена с «Шарлотт Хорнетс». За Терри «Хорнетс» получили разыгрывающего Кайла Лаури и защищённый драфт-пик первого раунда 2027 года.

В нынешнем сезоне НБА Розир в среднем за матч набирает 12,6 очка, совершает 4,5 подбора и отдаёт 5,6 передач.