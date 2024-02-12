История любви Дончича и «Далласа» — всё? Топ-клуб НБА готов пожертвовать будущим ради Луки

Словенского гения хотят все в лиге, но кто может отдать за него практически всë?

24-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич проводит шестой сезон в НБА и является одним из главных лиц нынешней лиги. «Даллас Маверикс» в прошлом сезоне не сумел пробиться в плей-офф, даже несмотря на то что клуб из Техаса получил себе в состав полноценную вторую звезду — Кайри Ирвинга. В нынешнем регулярном чемпионате дела у Дончича с Ирвингом идут неплохо, тем более после того, как руководство команды отлично поработало перед закрытием окна обменов в НБА. Но появились слухи, что Лука может перебраться в другой клуб. Чем это может быть вызвано и как тут замешан «Нью-Йорк Никс»? Сейчас разберёмся.

Во всех сезонах за исключением первого в НБА Дончич обсуждается как один из претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. Нынешний розыгрыш – не исключение. Словенец демонстрирует великолепную игру за «Даллас», показывая лучший набор очков за всё время пребывания в лиге – 34,5 очка в среднем за матч. Далласский клуб недавно усилился Дэниелом Гэффордом и Пи Джей Вашингтоном. К тому же выдал серию из четырёх побед, в последнем из матчей разгромив «Оклахому» со счётом 146:111. На бумаге сейчас всё хорошо. Чем же недоволен Дончич? Связано это с успехами «Далласа» в плей-офф за последние годы. «Маверикс» лишь в одном сезоне из шести с Лукой во главе сумели пройти дальше первого раунда плей-офф. Случилось это в 2022 году, когда команда дошла до финала Западной конференции, уступив «Голден Стэйт» в пяти матчах (1-4).

Каждый в НБА мечтает о чемпионстве. Дончич явно не из числа тех парней, которые будут довольствоваться лишь статусом одного из лучших в регулярном чемпионате. Так как словенец ещё во времена выступлений за «Реал» выигрывал с мадридским клубом Евролигу и становился в 2018 году лучшим игроком турнира. Вероятно, ситуация с плей-офф и Дончичем обострилась после того, как «Даллас» в прошлом сезоне не сумел пробиться даже в десятку сильнейших команд Запада. Так что после этого некоторые организации в лиге стали всё пристальнее наблюдать за ситуацией вокруг Луки и «Маверикс».

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Так вот в чём соль: инсайдер НБА Иан Бэгли сообщил, что если «Даллас» неудачно выступит в предстоящем плей-офф, то Лука Дончич может задуматься об уходе из команды. Также журналист рассказал, что «Нью-Йорк Никс» – один из главных претендентов на звезду НБА и может предложить «Маверикс» семь пиков первого раунда и три обмена пиками.

Предложение выглядит невероятно солидным, но «Даллас» если и отдаст свой главный актив, то явно не за бесценок. Пока предпосылок к тому, чтобы Дончич ушёл, нет. Словенец сам неоднократно заявлял о том, что его всё устраивает в клубе. Однако даже такого преданного своему делу игрока, как Леброн Джеймс, хватило на семь сезонов в «Кливленде», после чего он отправился за титулом в «Майами».

Лука – очень амбициозный игрок, поэтому разговоры о его уходе могут вновь вспыхнуть после неудач «Далласа» в плей-офф. Сейчас же нам остаётся лишь смотреть и наблюдать за развитием событий, но «Нью-Йорк» уже показал, что готов рискнуть будущим (семь пиков первого раунда), чтобы заполучить настолько ценного игрока. Хочется верить в «Даллас» и Дончича, однако в НБА может произойти что угодно…