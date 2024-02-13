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Адетокунбо: моя вторая половинка считает сексуальными царапины на руках

Адетокунбо: моя вторая половинка считает сексуальными царапины на руках
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Тяжёлый форвард команды «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо сравнил свои царапины на руках с теми, что получает сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. Также греческий баскетболист заявил, что его второй половинке нравятся эти царапины.

«Думаю, вы видите царапины Йокича, потому что у него кожа светлее, чем у меня. У меня тоже много царапин на руках. Моя вторая половинка считает это сексуальным, поэтому мне это нравится», — приводит слова Адетокунбо журналист Скотт Гродски в социальной сети Х (бывший Twitter).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо принял участие в 52 матчах за «Милуоки Бакс», набирая в среднем за игру 30,8 очка, совершая 11,4 подбора и отдавая 6,3 результативной передачи.

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