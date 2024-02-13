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Коркмаз: мой агент ведёт переговоры с несколькими клубами НБА

Коркмаз: мой агент ведёт переговоры с несколькими клубами НБА
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Свободный агент Фуркан Коркмаз поделился информацией о положении своих дел. Ранее «Филадельфия Сиксерс» обменяла баскетболиста в «Индиану Пэйсерс», а новая команда отказалась от него.

«Всем привет! Прежде чем я скажу что-нибудь, хотел бы всех поблагодарить за добрые пожелания относительно следующей главы моей карьеры. В данный момент я чувствую необходимость проинформировать вас о том, как обстоят дела.

Это была заранее запланированная поездка в Турцию на время Матч всех звёзд НБА ради того, чтобы провести немного времени со своей семьёй и друзьями. Через несколько дней я вернусь в США, где мой агент ведёт переговоры с несколькими клубами НБА», — написал Коркмаз в социальной сети Х (бывший Twitter).

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