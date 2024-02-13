Дрэймонд Грин: моя дисквалификация помогла команде

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что его дисквалификация помогла команде.

«Честно говоря, моя дисквалификация помогла команде. Посмотрите, как проявил себя Жонатан Куминга. Добросовестный номер два для этой команды. Наше нападение уже не выглядит так, как раньше. Не то чтобы я хотел, чтобы меня отстранили, или это было хорошо», — приводит слова Грина журналист Энтони Слейтер в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, Дрэймонд Грин был дисквалифицирован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) за удар по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича в матче, который состоялся 13 декабря 2023 года. 16 января форвард впервые сыграл после отбытия дисквалификации.