«Вопрос времени, когда он кого-то ударит». Неисправимый Грин снова в центре скандала в НБА

Казалось бы, эпопея с бессрочной дисквалификацией Дрэймонда Грина и его выходками в Национальной баскетбольной ассоциации закончилась. Но не тут-то было. Словивший удар по лицу от Грина центровой «Финикс Санз» Юсуф Нуркич в последнем матче с «Голден Стэйт Уорриорз» обвинил многолетнего лидера «воинов» в том, что тот явно не усвоил уроки из ситуации, произошедшей ранее. Так что же произошло в очном матче «воинов» и «солнечных»? Разбираемся вместе с нами.

Дрэймонд вернулся после отбытия дисквалификации и работы с психологами 16 января. При этом практически месяц вёл себя образцово. Особо не спорил с судьями и игроками, а тем более не вступал в стычки. Но в сегодняшнем матче с «Финиксом» вновь показалась истинная натура Грина. Тяжёлый форвард провоцировал Нуркича, которого недавно с разворота ударил кулаком, показывая, что он слишком низкий, после того как забросил через него бросок. Затем во время одного из владений словесно «закусился» с Юсуфом. Вы думали, на этом всё? Грин был другого мнения – игрок «воинов» нашёл момент и подставился под центрового соперника, спровоцировав фол в нападении от игрока «Финикса». После этого Дрэймонд радостно побежал вперёд, показывая жест «я у него в голове».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По-видимому, Грин вообще не учится на ошибках, раз буквально спустя месяц после возвращения в НБА позволяет себе такие вещи. Да, вроде бы ничего такого. Но это лишь раззадоривает аппетит, а все мы знаем, что будет дальше, если оставлять действия Грина безнаказанными, и к чему это может привести. После матча журналисты, естественно, обратились к последнему человеку, которого Грин бил по лицу – к Нуркичу.

«Это печально. Он ничему не научился. Просто вопрос времени, когда он снова ударит кого-нибудь другого. Я беру свои слова обратно. Он не заслуживает шанса.

Его выходки. То, чего ему не следовало делать. В конце концов, они играют по-своему, но никто о них не беспокоится. Сегодня вечером они одержали победу. Посмотрим, что произойдёт через несколько игр или через месяц, или около того», – сказал Юсуф Нуркич.

Ответ Грина не оставил себя долго ждать. Буквально на послематчевой пресс-конференции Дрэймонд ответил на негодование Нуркича в своём фирменном стиле.

Дрэймонд Грин четырёхкратный чемпион НБА, лучший оборонительный игрок 2017 года «Если он хочет, чтобы я ходил тихо, как он, я никогда этого не сделаю. Тихие парни не побеждают».

Сперва Грин душил Руди Гобера из «Миннесоты Тимбервулз», затем с разворота ударил Нуркича. Сколько пройдёт времени до нового подобного случая? Как говорится, поживём – увидим. Но нам кажется, что если Дрэймонд уже завёлся, то никому в мире не удастся его остановить, кроме себя самого, естественно. Будем надеяться, что это была разовая акция небольшого всплеска эмоций, которая никак не повлияет на дальнейшие действия баскетболиста.

Потому что «Голден Стэйт» наконец-то начал понемногу двигаться вверх турнирной таблицы Западной конференции. При этом игра «воинов», откровенно говоря, радует. Карри переживает вторую молодость, главный тренер клуба нашёл общий язык с Жонатаном Кумингой – перспективным игроком, который показывает отличный прогресс в нынешнем сезоне. Но что самое главное – «Голден Стэйт» побеждает. Коллектив из Сан-Франциско одержал четыре победы кряду и поднялся в зону плей-ин – 10-е место на Западе. Испортит ли всё Грин? Следим за происходящим на «Чемпионате».