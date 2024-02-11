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Дрэймонд Грин, Юсуф Нуркич, скандалы в НБА, «Голден Стэйт», «Финикс Санз»

«Вопрос времени, когда он кого-то ударит». Неисправимый Грин снова в центре скандала в НБА
Никита Бирюков
Скандалы в НБА
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Чем вновь «отметился» один из лидеров «Голден Стэйт»?

Казалось бы, эпопея с бессрочной дисквалификацией Дрэймонда Грина и его выходками в Национальной баскетбольной ассоциации закончилась. Но не тут-то было. Словивший удар по лицу от Грина центровой «Финикс Санз» Юсуф Нуркич в последнем матче с «Голден Стэйт Уорриорз» обвинил многолетнего лидера «воинов» в том, что тот явно не усвоил уроки из ситуации, произошедшей ранее. Так что же произошло в очном матче «воинов» и «солнечных»? Разбираемся вместе с нами.

Инцидент с Грином и Нуркичем:
Не прошло и месяца, Грин вновь распускает руки в НБА. Что грозит скандальному форварду?
Опрос
Не прошло и месяца, Грин вновь распускает руки в НБА. Что грозит скандальному форварду?

Дрэймонд вернулся после отбытия дисквалификации и работы с психологами 16 января. При этом практически месяц вёл себя образцово. Особо не спорил с судьями и игроками, а тем более не вступал в стычки. Но в сегодняшнем матче с «Финиксом» вновь показалась истинная натура Грина. Тяжёлый форвард провоцировал Нуркича, которого недавно с разворота ударил кулаком, показывая, что он слишком низкий, после того как забросил через него бросок. Затем во время одного из владений словесно «закусился» с Юсуфом. Вы думали, на этом всё? Грин был другого мнения – игрок «воинов» нашёл момент и подставился под центрового соперника, спровоцировав фол в нападении от игрока «Финикса». После этого Дрэймонд радостно побежал вперёд, показывая жест «я у него в голове».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По-видимому, Грин вообще не учится на ошибках, раз буквально спустя месяц после возвращения в НБА позволяет себе такие вещи. Да, вроде бы ничего такого. Но это лишь раззадоривает аппетит, а все мы знаем, что будет дальше, если оставлять действия Грина безнаказанными, и к чему это может привести. После матча журналисты, естественно, обратились к последнему человеку, которого Грин бил по лицу – к Нуркичу.

«Это печально. Он ничему не научился. Просто вопрос времени, когда он снова ударит кого-нибудь другого. Я беру свои слова обратно. Он не заслуживает шанса.

Его выходки. То, чего ему не следовало делать. В конце концов, они играют по-своему, но никто о них не беспокоится. Сегодня вечером они одержали победу. Посмотрим, что произойдёт через несколько игр или через месяц, или около того», – сказал Юсуф Нуркич.

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Видео
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Ответ Грина не оставил себя долго ждать. Буквально на послематчевой пресс-конференции Дрэймонд ответил на негодование Нуркича в своём фирменном стиле.

Дрэймонд Грин
Дрэймонд Грин
четырёхкратный чемпион НБА, лучший оборонительный игрок 2017 года

«Если он хочет, чтобы я ходил тихо, как он, я никогда этого не сделаю. Тихие парни не побеждают».

Сперва Грин душил Руди Гобера из «Миннесоты Тимбервулз», затем с разворота ударил Нуркича. Сколько пройдёт времени до нового подобного случая? Как говорится, поживём – увидим. Но нам кажется, что если Дрэймонд уже завёлся, то никому в мире не удастся его остановить, кроме себя самого, естественно. Будем надеяться, что это была разовая акция небольшого всплеска эмоций, которая никак не повлияет на дальнейшие действия баскетболиста.

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Потому что «Голден Стэйт» наконец-то начал понемногу двигаться вверх турнирной таблицы Западной конференции. При этом игра «воинов», откровенно говоря, радует. Карри переживает вторую молодость, главный тренер клуба нашёл общий язык с Жонатаном Кумингой – перспективным игроком, который показывает отличный прогресс в нынешнем сезоне. Но что самое главное – «Голден Стэйт» побеждает. Коллектив из Сан-Франциско одержал четыре победы кряду и поднялся в зону плей-ин – 10-е место на Западе. Испортит ли всё Грин? Следим за происходящим на «Чемпионате».

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