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Единая лига назвала символическую пятёрку игровой недели без россиян

Единая лига назвала символическую пятёрку игровой недели без россиян
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку по итогам игровой недели с 9 по 13 февраля. В неё вошли следующие игроки: американский защитник УНИКСа Эрик Грин, американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер, представляющий «Уралмаш», французский разыгрывающий Томас Эртель из «Зенита», американский атакующий защитник «Пармы» Си Джей Брайс и американец Синдариус Торнвелл, выступающий за «Автодор».

В настоящий момент в Единой лиге проходит вторая стадия регулярного чемпионата. Лидером группы А является московский ЦСКА. В группе Б лидирует «Уралмаш».

Ранее отмечалось, что «Нижний Новгород» не мог набрать по 10 очков на протяжении двух четвертей кряду в матче с клубом МБА.

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