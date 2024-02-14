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Дуайт Ховард отреагировал на решение «Орландо» вывести из обращения номер О’Нила

Дуайт Ховард отреагировал на решение «Орландо» вывести из обращения номер О’Нила
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард поздравил легендарного центрового НБА Шакила О’Нила, чей игровой номер недавно был выведен из обращения клубом «Орландо Мэджик».

«Поздравляю Шака. Супермен. Спасибо тебе, «Мэджик», — написал Ховард на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В НБА центровой выступал за «Орландо», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В активе О’Нила четыре чемпионских титула, звание MVP регулярного сезона и три награды MVP финальной серии.

Ранее сообщалось, что О’Нил повторил достижения трёх легендарных игроков НБА.

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