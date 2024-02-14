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Баркли обратился к Шакилу О’Нилу, чей игровой номер из обращения вывел «Орландо»

Баркли обратился к Шакилу О’Нилу, чей игровой номер из обращения вывел «Орландо»
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Член Зала баскетбольной славы Чарльз Баркли прокомментировал решение «Орландо Мэджик» вывести из обращения игровой номер Шакила О’Нила.

«Мои поздравления! Но подождите минутку. Это «Лейкерс», «Кливленд», «Майами», «Санз» или «Бостон»? О, боже, «Орландо Мэджик! Мы любим тебя, чувак. Это вполне заслуженно! Мы гордимся тобой. Для меня большая честь и привилегия работать с тобой каждую неделю. Мы любим тебя и поздравляем с тем, что «Мэджик» вывели из обращения твой игровой номер», — сказал Баркли в видео, опубликованном пресс-службой «Орландо».

Отметим, что в настоящий момент О’Нилу 51 год.

Ранее Шакила поздравил чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард.

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