Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс повторили достижение Уэстбрука и Дюранта

Игроки «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс стали первой парой товарищей по команде, сумевшей набрать более 30 очков в двух матчах подряд после Расселла Уэстбрука и Кевина Дюранта, у которых это получилось в 2013 году. Об этом информирует сервис StatMamba.

Гилджес-Александер набрал 38 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз». А уже в следующей встрече с «Орландо Мэджик» он принёс своей команде 32 очка. Уильямс в этих играх набирал 32 и 33 очка соответственно.

«Оклахома» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. Игроки «Тандер» одержали 37 побед и потерпели 17 поражений.