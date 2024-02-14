Леброн Джеймс назвал своего кандидата на приз лучшему оборонительному игроку НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказал мнение, что его товарищ по команде, центровой Энтони Дэвис должен получить награду лучшему оборонительному игроку НБА. Об этом информирует ESPN US. Сообщается, что Джеймс произнёс это несколько раз во время общения с журналистами.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис к настоящему моменту принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,8 очка, совершал 12 подборов и отдавал 3,9 передачи. В недавнем матче с «Детройт Пистонс» (125:111) он набрал 20 очков, сделал 14 подборов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее инсайдер Зак Лоу назвал команду НБА, в которой Леброн планирует завершить карьеру.