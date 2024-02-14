Перкинс назвал команду НБА, которая заставляет соперников чувствовать себя некомфортно

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс оценил игру «Миннесоты Тимбервулвз» в нынешнем сезоне.

«Тимбервулвз» – опасная команда! В обороне им на всё плевать. Они заставляют соперников чувствовать себя некомфортно в течение всех 24 секунд и сами не боятся некомфортных ситуаций. Они охраняют периметр и всегда навязывают борьбу», — написал Перкинс на своей официальной странице в социальных сетях.

В настоящий момент «Миннесота» занимает первое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Тимбервулвз» одержали 38 побед и потерпели 16 поражений.

Ранее Кендрик дал комментарий по поводу центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.