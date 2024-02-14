Джамал Маррей: я знаю, что лучше некоторых участников Матча всех звёзд НБА

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» американец Джамал Маррей высказался о своём отсутствии в списке участников Матча всех звёзд нынешнего сезона.

«Я знаю, что лучше некоторых участников Матча всех звёзд, это правда. И в этом нет никаких сомнений. Очевидно, я хотел бы принять участие в Матче всех звёзд. Мы бы хотелось признания. Но я считаю, что, когда вы побеждаете в плей-офф, побеждаете в больших играх и показываете себя в них, вы проявляете себя против так называемых All Star», — приводит слова Маррея издание The Athletic.

Напомним, в минувшем плей-офф НБА Маррей сыграл 20 матчей и в среднем набирал 26,1 очка, делал 7,1 передачи и совершал 5,7 подбора.