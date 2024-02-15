Энтони Дэвис объяснил пять побед «Лейкерс» в последних шести матчах

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Энтони Дэвис высказался о победной череде команды. Напомним, в последних шести матчах «озёрники» одержали пять побед.

«Мы просто играем сообща, играем в баскетбол… Мы доверяем своим одноклубникам и делаем всё правильно.

Кажется, в этом году я пропустил четыре игры. Я стараюсь оставаться на площадке, слежу за здоровьем и делаю то, что должен, чтобы помочь команде одержать победу», — сказал Дэвис на пресс-конференции.

В настоящий момент после 55 игр «Лейкерс» занимают девятое место в зачёте Западной конференции НБА. Возглавляет таблицу «Миннесота Тимбервулвз». В своём последнем матче, состоявшемся 14 февраля, «озёрники» обыграли со счётом 125:111 «Детройт Пистонс».