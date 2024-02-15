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«Лейкерс» рассмотрят возможность приобретения Бронни Джеймса

«Лейкерс» рассмотрят возможность приобретения Бронни Джеймса
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«Лос-Анджелес Лейкерс» готовы рассмотреть возможность присоединения Бронни Джеймса в следующем сезоне, даже если это означает использование будущих драфт-активов для его приобретения. Об этом сообщает NBA Buzz.

У «Лейкерс» есть выбор второго раунда на драфте-2024 и два будущих пика второго раунда.

В текущем сезоне 18-летний Бронни выступает в составе команды Университета Южной Калифорнии.

Напомним, в июле 2023 года у Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь молодому баскетболисту и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни Джеймсу выступать в составе студенческой команды.

Бронни — старший сын Леброна Джеймса. Леброн ранее неоднократно заявлял о своём желании однажды выйти на площадку в официальном матче вместе со своим сыном.

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