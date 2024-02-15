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Представлена свежая информация об отношениях Ларсы Пиппен с сыном Майкла Джордана

Представлена свежая информация об отношениях Ларсы Пиппен с сыном Майкла Джордана
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Бывшая жена легендарного игрока «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена Ларса Пиппен была замечена с сыном Майкла Джордана Маркусом в Майами. Об этом информирует TMZ. Пару видели вместе в День святого Валентина.

Дуэт был сфотографирован в очереди в цветочный магазин. По словам очевидцев, они выходили из магазина с огромной вазой и букетом роз.

Ранее сообщалось, что Ларса и Маркус расстались. Как предполагает издание, они всё же продолжают встречаться, а недавнее охлаждение чувств было вызвано временными трудностями в личной жизни.

Отметим, что ранее Маркус Джордан заявил, что в будущем он и Ларса планируют пожениться. Более того, он собирается сделать своего отца шафером на собственной свадьбе — такая традиция существует в их семье.

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