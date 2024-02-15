Обозреватель Скип Бэйлесс: Леброн отказал «Уорриорз» из-за сына Бронни

Американский спортивный обозреватель, комментатор и телеведущий Скип Бэйлесс поделился инсайдом, согласно которому Леброн Джеймс мог в прошедшее окно обменов перейти из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Голден Стэйт Уорриорз», но в последний момент отказался от такого варианта.

«Голден Стэйт Уорриорз» пытался обменять Леброна Джеймса. По мнению Бэйлесса, этот обмен обсуждался между Дрэймондом Грином и владельцем клуба Джо Лэйкобом, и, возможно, Леброн согласился на это. Если бы Леброн захотел уйти, то владелец и президент «Лейкерс» Джини Басс отпустила бы игрока. Но в решающий момент лидер «Лейкерс» предпочёл остаться в команде из Лос-Анджелеса.

Бэйлесс предположил, что Джеймс остался в «Лейкерс», чтобы быть рядом и уделять внимание своему сыну Бронни Джеймсу.

«Леброн в конце концов сказал – нет. Я считаю, что, во-первых, из-за того, что его сын играет в Университете Южной Калифорнии, а сын для него – всё. Они словно солнце и луна. А во-вторых, «Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас на хорошем ходу, и Леброн, вероятно, считает, что их шансы на плей-офф выше», — цитирует Бэйлесса The sports rush.