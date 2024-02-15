Яннис Адетокунбо высказался о вероятности своего участия в конкурсе трёхочковых

Тяжёлый форвард команды «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением о возможности принять участие в конкурсе трёхочковых бросков в будущем.

«Никогда не говори никогда. Я действительно верю в свою усердную работу. Я считаю, что работаю изо всех сил. На такие вопросы нет ответа. Может быть, когда я стану старше и не смогу так же двигаться, не смогу проходить сквозь соперников и проникать в трёхсекундную зону, я начну бросать больше трёхочковых. Возможно, мой процент реализации повысится. Трудно решиться на трёхочковые, когда можешь проникнуть в «краску» и забрасывать с точностью 75%. Разум говорит «нет». Но, возможно, в будущем я начну это делать. Когда мне будет 36, 37 или 38», — приводит слова Адетокунбо Boardroom.