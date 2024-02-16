«Ставлю все деньги на Сабрину». Яннис Адетокунбо — о дуэли Ионеску и Карри в 3-очковых

Игрок «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что поставил все свои деньги на победу Сабрины Ионеску в её дуэли со Стефом Карри по трёхочковым броскам, которая состоится в рамках Матча всех звёзд НБА.

«Я поставил все свои деньги на Сабрину», — заявил Яннис Адетокунбо Нику ДеПауле из Boardroom.

На прошлогоднем конкурсе трёхочковых ЖНБА Сабрина Ионеску забила 37 дальних бросков, что стало рекордом как для ЖНБА, так и НБА. Болельщики настаивали, чтобы Ионеску сразилась с лучшим снайпером НБА. Теперь их желание будет исполнено.

Игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Стеф Карри за карьеру бросает из-за дуги с результативностью 42,7% и является лидером по количеству трёхочковых попаданий (3640). У Ионеску в 2023 году процент попаданий из-за дуги составил 44,8.