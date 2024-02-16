«Этим летом появится ещё одна суперзвезда». Кендрик Перкинс — о планах «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне спортивный комментатор и аналитик ESPN и NBC Sports Кендрик Перкинс заявил, что в межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» усилится суперзвёздным игроком.

«Этим летом в «Лос-Анджелес Лейкерс» появится ещё одна суперзвезда. Пока не могу раскрыть имя этого игрока… Они доверяют мне, что я не выдам информацию о том, кто будет этот игрок… но он будет уровня Энтони Дэвиса», — приводит слова Кендрика Перкинса аккаунт Legion Hoops в социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает девятое место в Западной конференции. «Озёрники» выиграли три последних матча. Ближайшую игру они проведут 22 февраля с «Голден Стэйт Уорриорз».