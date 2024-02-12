Хитрый ход Леброна и Пелинки? «Лейкерс» готовы без обменов идти за титулом НБА

Буквально пару дней назад в Национальной баскетбольной ассоциации официально закрылось окно обменов. Многие клубы попытались усилиться перед дедлайном. Но только не «Лос-Анджелес Лейкерс». Клуб из Калифорнии решил полностью сохранить свой состав в таком виде, в котором он сейчас есть. Правильным ли было решение «Лейкерс» ничего не менять? Исходя из того, что коллектив, во главе которого стоят Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, идёт девятым в Западной конференции. Попробуем с этим нелёгким вопросом разобраться.

Вероятно, «Лейкерс» не стали ничего предпринимать с точки зрения обменов только потому, что не было никого достойного внимания Короля. Карьера Леброна понемногу движется к концу, поэтому менять вторую звезду Дэвиса – точно не вариант. Клуб искал возможность обменять Гэйба Винсента, который на протяжении всего сезона страдает от травм, и Кристиана Вуда, но по итогу не нашёл достойного варианта. Также свою роль могло сыграть то, что Джеймс всё-таки поверил в состав, потому что коллектив ранее уже показал, что в нужный момент может полностью собраться и продемонстрировать все свои лучшие качества. Победа в первом в истории внутрисезонном турнире тому подтверждение.

Естественно, у генерального менеджера «Лейкерс» Роба Пелинки были варианты для проведения обменов. Так как клуб из Лос-Анджелеса обладает большим количеством активов. Прежде всего игроками, так как пиками на драфте сейчас разбрасываться не стоит. Потому что завершение карьеры Леброна не за горами, после чего, возможно, практически заново придётся строить команду.

Но был ли прямо настолько стоящий игрок, за которого «Лейкерс» готовы были бы отдать полцарства, при этом не потеряв глубину состава? По мнению Пелинки – нет. По нашему мнению, тоже нет. «Озёрникам» очень сильно пригодился бы Алекс Карузо из «Чикаго Буллз», ранее выступавший за «Лейкерс». Но за него «быки» требовали очень много, раз Пелинка не решился ничего менять. В свою очередь, калифорнийцы уже нашли усиление – Спенсера Динвидди. Игрока сперва обменяли из «Бруклина» в «Торонто», а затем «Рэпторс» отчислили его, чтобы не платить денежный бонус.

Роб Пелинка генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» «Невозможно купить дом, который не продаётся. Мы потратили много времени в поисках способов использовать имеющиеся активы, чтобы сделать нашу команду лучше. Но подходящего варианта не было».

После 54 игр в регулярном чемпионате «Лейкерс» на данный момент занимают девятое место в Западной конференции. У клуба в декабре и начале января были отрезки, когда побед практически не было. Но сейчас дела понемногу наладились, и подопечные Дарвина Хэма проиграли лишь один матч из последних пяти сыгранных в регулярном чемпионате. Если немного увеличить выборку, то из 15 недавних игр выиграли 10. Причём в последней встрече с «Нью-Орлеаном» все баскетболисты, которых «Лейкерс» могли бы обменять, – Д’Анджело Расселл, Остин Ривз, Руи Хатимура – выглядели просто великолепно, набрав на троих 78 очков. Видимо, не зря Пелинка и Леброн поверили в нынешний состав!

Во второй части прошлого регулярного чемпионата произошло преображение «Лейкерс», которое мы увидели и в регулярке, и в плей-офф. Что мешает «озёрникам» не замыкаться на своих проблемах, а просто двигаться дальше? У клуба из Лос-Анджелеса великолепные лидеры, отличная глубина состава и тренер, показавший, что умеет справляться с давлением. Что ещё нужно для успеха? Толика удачи и работа, работа и ещё раз работа… Надеемся, что решение «Лейкерс» ничего не менять по ходу сезона окажется верным и мы вновь увидим Леброна на поздних стадиях плей-офф.