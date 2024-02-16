НБА планирует провести расследование после нападения Айзеи Стюарта на Дрю Ойбанкса

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует изучить детали нападения форварда «Детройт Пистонс» Айзеи Стюарта на центрового «Финикс Санз» Дрю Ойбанкса в подтрибунном помещении в преддверии матча их команд. Об этом информирует Sportsnaut. Главный тренер «Детройт Пистонс» Монти Уильямс во время пресс-конференции также сообщил, что ожидает начало расследования со стороны НБА.

На данный момент непонятно, что послужило причиной ссоры. Ранее сообщалось, что сперва игроки ссорились друг с другом, а затем Ойбанкс получил удар в лицо.

Напомним, «Финикс» в итоге победил «Детройт» со счётом 116:110.

Ранее стало известно, что НБА оштрафовала тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Пи Джея Такера.