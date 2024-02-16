Виктор Вембаньяма возглавляет рейтинг новичков НБА

Опубликован свежий рейтинг новичков НБА. Его возглавляет центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

Вембаньяма имеет все шансы завершить сезон с показателями 20+ очков и 10+ подборов. Такие результаты считаются выдающимися для любого игрока НБА, тем более для новичка. За 71 год вручения награды «Новичок года» только 16 игроков выиграли её, набрав в среднем не менее 20 очков и 10 поборов. И только четверо новичков достигли таких показателей, но не получили награду.

Полный рейтинг новичков:

1. Виктор Вембаньяма.

2. Чет Холмгрен.

3. Брэндон Миллер.

4. Брэндин Подзиемски.

5. Хайме Хакес.

6. Кэм Уитмор.

7. Дерек Лайвли.

8. Скут Хендерсон.

9. Осар Томпсон.

10. Кейонте Джордж.

Ранее Виктор Вембаньяма повторил достижения четырёх легенд НБА.