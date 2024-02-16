Лидер ЦСКА Уэйр не сможет принять участие в Матче звёзд Единой лиги

Американский разыгрывающий ЦСКА, лидер московской команды Каспер Уэйр не сыграет в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ из-за травмы правой стопы, полученной на тренировке.

«Привет всем болельщикам! Это Каспер Уэйр! К сожалению, из-за травмы я не смогу принять участие в Матче звёзд Единой лиги в это воскресенье. Но я точно буду там, чтобы поддержать своих парней. Это будет крутое шоу! Приходите поддержать и вы!» — приводит слова Уэйра пресс-служба Единой лиги.

В нынешнем сезоне Каспер Уэйр принял участие в 26 матчах за армейцев, набирая в среднем за игру 13,9 очка, совершая 1,5 подбора и отдавая 4,1 результативной передачи.

Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги состоится 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.