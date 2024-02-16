Стало известно, кто заменит лидера ЦСКА Уэйра на Матче звёзд Единой лиги

Американский защитник «Астаны» Карвел Андерсон сыграет вместо соотечественника, разыгрывающего московского ЦСКА Каспера Уэйра на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Ранее пресс-служба армейцев сообщила, что Уэйр пропустит около шести недель из-за перелома одной из костей правой стопы. Эту травму разыгрывающий получил на тренировке.
Андерсон заменит Уэйра в команде Эмила Райковича. В этом сезоне баскетболист «Астаны» занимает девятое место в Единой лиге по результативности, набирая в среднем за игру 16,5 очка. Защитник также примет участие в конкурсе трёхочковых бросков в рамках предстоящего шоу-мероприятия, как это сообщалось ранее.
Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт в ближайшее воскресенье, 18 февраля, на «ВТБ-Арене» в Москве.