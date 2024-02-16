«Они перемещают стойки ворот и выбирают, за что зацепиться». Лиллард обратился к критикам

Разыгрывающий команды «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард отреагировал на критику со стороны медиа.

«Сейчас мы третьи на Востоке. Я набираю примерно 26 очков в среднем за игру и отдаю семь передач. Когда я был в «Портленде», говорили: «Они седьмые сеяные. Эта команда недостаточно выигрывает, хоть Лиллард и набирает 35, 40 очков за матч».

Теперь, когда я не набираю 50 очков в каждой второй игре, но мы выигрываем гораздо больше, они говорят другое. Они перемещают стойки ворот и выбирают, за что зацепиться», — сказал Лиллард в видео на YouTube-канале Thanalysis Show.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» одержали 35 побед и потерпели 21 поражение после 56 проведённых матчей.