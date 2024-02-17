В «Бостоне» работают над сериалом, который будет похож на «Последний танец»

Владелец команды «Бостон Селтикс» Вик Гроусбек в шоу Грега Хилла заявил, что идут съёмки документального сериала, который будет похож на «Последний танец». Съёмочная группа весь сезон проводит вместе с командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Напомним, 10 серий «Последнего танца» вышли в 2020 году. Они были посвящены «золотому» составу «Чикаго Буллз» и его главной звезде — баскетболисту Майклу Джордану. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.

В данный момент «Бостон Селтикс» возглавляет турнирную таблицу НБА.